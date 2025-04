Sul presunto rosso per Kyle Walker: "La Fiorentina chiede un cartellino rosso per Kyle Walker per un intervento su Parisi, che si infortuna alla caviglia in seguito all’impatto. Dalle poche immagini a disposizione non è chiara la dinamica del contrasto, ma sembra proprio che non ci sia volontarietà nel gesto dell’inglese".

Sul giallo per proteste a Rafael Leao: "Spinta a due braccia al limite dell'area viola di Pongracic ai danni di Leao. Ayroldi non fischia e ammonisce Leao per proteste. Ma aveva ragione il portoghese: mancano il fallo e il giallo: il difensore 'si salva' dal rosso per DOGSO per via della posizione, che è laterale".