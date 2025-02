Bologna-Milan, Calvarese: “Il gol di Castro è regolare. Vi spiego il perché”

A tal proposito Luca Marelli si è epsresso così negli studi di 'DAZN': "Il gol nasce da una punizione, il pallone è sbucato un area e c'è il tocco con il polso e il petto di Fabbian che poi serve l'assist per Castro. Il punto fondamentale è il concetto di immediatezza: è stato Fabbian a servire un assist con il polso destro, che si trova in posizione consona. Motivo per cui al Var hanno ritenuto che non fosse punibile. Se a toccare di mano fosse stato Castro, la rete sarebbe stata annullata".