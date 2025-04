Impallomeni: “Il Milan è da Champions. Ecco cosa serve ai rossoneri”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao: "Il Milan con il possesso di palla è da Champions, senza non si sa cosa vale. Per me serve qualche innesto e cambio, per me poi è una rosa di livello. Servono due centrali, un terzino destro almeno".