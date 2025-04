Marocchi: “L’addio di Kalulu? Forse il Milan ha pensato che fosse…”

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato del Milan e del trasferimento di Pierre Kalulu dai rossoneri alla Juventus : "Kalulu negli ultimi sei mesi dello scudetto del Milan era il centrale titolare. Non so se la Juventus è andata dal Milan e gliene ha chiesto uno a caso perché erano disperati. Forse il Milan ha pensato che fosse il meno bravo tra i difensori in rosa...".

Lo stesso difensore francese, al termine della sfida di campionato tra Roma e Juventus, aveva commentato così la possibilità di essere confermato in bianconero: "Per essere onesto, io guardo poco i social. Siamo tutti professionisti e sappiamo bene quando abbiamo giocato bene o male. Se inizi a guardare troppo, rischia di farti male e non ti aiuta a gestire il tuo ego. Alla fine, sono sereno rispetto alla mia situazione. Cambia poco per me, fino a giugno sono pagato (ride, ndr). Quindi direi che, se dovesse succedere qualcosa dopo giugno, sarò felice".