Milan, spunta una foto della seconda maglia 25/26: c’è il bianco, ma…

Spuntano nuove indiscrezioni legate alla seconda divisa del Milan per la stagione 2025/26. Spazio al famoso Diavoletto

La stagione non è ancora conclusa ma spuntano già le prime indiscrezioni relative alla prossima divisa del Milan . Sarebbero infatti previste alcune novità che riguardano lo stile di quella che sarà la nuova maglia rossonera e, dopo aver scoperto qualcosa in più sulla terza , spunta una foto anche della seconda.

Rimane il total white, ma si aggiungo dei dettagli di rosso e di nero sul colletto, le spalle e i fianchi. Particolare è, sicuramente, la scelta del logo, con il ritorno del celebre Diavoletto su cui campeggerà in cima la stella. Niente stemma classico, almeno per la seconda divisa, e i tifosi, sui social non sembrano averla preso benissimo. Insomma, anche la nuova divisa rischia di creare ulteriori polemiche.