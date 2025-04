Calciomercato Milan, Theo Hernandez sulla lista dei partenti: il motivo

Se il Milan non dovesse andare in Europa, potrebbe valutare qualche cessione sul calciomercato e Theo Hernandez è in prima linea

Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 19:16)

Nella giornata di oggi Theo Hernandez è diventato papà per la seconda volta, con la nascita della figlia, ma il Milan nel frattempo valuta movimenti di calciomercato che lo riguardano. I rossoneri sono al nono posto della classifica e questo significa che, se dovesse finire così, sarebbero fuori dall'Europa, salvo vittoria della Coppa Italia, ovviamente. In questa ipotesi, senza una competizione europea da giocare l'anno prossimo, diminuirebbero molto anche i ricavi. Teoricamente il Milan non avrebbe bisogno di cedere nessuno, ma una partenza potrebbe anche essere messa in conto, "per sicurezza".