Milan, fiocco rosa in casa Theo Hernandez: e c’è una curiosa coincidenza

Ma c'è una curiosa coincidenza che lega i due bambini. Lo stesso Theo jr., infatti, è nato proprio il 7 aprile 2022, per cui di fatto oggi compie tre anni, nel giorno in cui la sorella viene al mondo. In realtà si tratta di una scelta voluta. A rivelarlo era stata qualche tempo fa la stessa Zoe Cristofoli, che aveva spiegato di aver programmato la data, in accordo con il compagno Theo Hernandez, per far sì che anche la secondogenita nascesse lo stesso giorno del fratello.