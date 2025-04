Milan, De Zerbi ha fatto pace con il Marsiglia: ecco il punto

Negli ultimi giorni Roberto De Zerbi è stato al centro di situazioni non proprio semplicissime, tra le voci sul Milan e la situazione al Marsiglia con i giocatori. Da un lato, ha sempre dichiarato di non essere vicino al Milan né intenzionato a tornare in rossonero; dall'altro ha detto più volte di essere boicottato da queste voci. Dopo l'ultimo successo, ottenuto di misura contro il Tolosa, l'allenatore del Marsiglia ha detto in conferenza stampa di essere molto soddisfatto dal rendimento della squadra, che avrebbe dato il massimo. Tanto da definire i propri giocatori come grandi uomini. Una condizione che li ha contraddistinti, dal suo punto di vista, per gran parte della stagione.