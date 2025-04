Femminile, Biglietti Milan-Fiorentina: ecco tutte le info e prezzi

Il Milan Femminile si prepara al girone di ritorno e la sfida in casa contro la Fiorentina: ecco info e prezzi per i biglietti

( fonte: acmilan.com ) Dopo essere rimaste a riposo lo scorso weekend, le rossonere si preparano a tornare a giocare in campionato. La 6ª giornata della Poule Scudetto segnerà l'inizio del girone di ritorno, riproponendo la Fiorentina come avversaria, stavolta al PUMA House of Football dopo lo 0-0 di Firenze. Finora la squadra di Coach Bakker si sta disimpegnando molto bene in questa fase finale, l'obiettivo è proseguire provando ad accorciare le distanze.

È aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ (ridotto a 5€ per gli Under 12). I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia per scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile l'acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.