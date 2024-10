Usa, tra i convocati di Pochettino ci sono due del Milan: Pulisic e Musah

Sono stati annunciati i primi convocati per Mauricio Pochettino, nuovo commissario tecnico della Nazionale USA da poche settimane. Non sorprende la presenza di numerosi giocatori del nostro campionato, come Weah, Pulisic, Musah, McKennie, Busio e Lund. Non c’è stata una rivoluzione nelle scelte del nuovo allenatore, che decide di confermare gran parte del gruppo assemblato da Gregg Berhalter per le partite contro Panama e Messico.