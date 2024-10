"Non posso pensare che il nostro grande Milan non riesca a qualificarsi in Champions League con gli avversari che deve incontrare. La prestazione è sempre in crescita con la saggia mossa di mettere Morata e Abraham assieme. Contro la Fiorentina credo che il Milan cambierà Emerson Royal con Calabria. Al momento c'è un tiro al bersaglio contro di loro. Spero che giochino bene per non essere più bersaglio dei tifosi. Ora è un continuo parlare di Kalulu. Kalulu non è stato mai apprezzato come adesso. Ora improvvisamente è un giocatore indispensabile al mondo. Anch'io non l'avrei ceduto, lui non voleva andare. Ma vi faccio una promessa: la prima volta che potrò parlare con Ibrahimovic, Furlani o Moncada chiederò la strategia dietro la cessione di Kalulu. Ma mi auguro che Emerson Royal e Calabria possano crescere per non fare pensare a Kalulu". LEGGI ANCHE: Milan, Gullit: "Fonseca punta su... Ibrahimovic dirigente? Non ho dubbi"