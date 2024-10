Il parere sull'ex difensore rossonero

"Bremer sarà out per mesi e mesi e in attacco si è fermato Nico Gonzalez, dopo Milik. Oggettivamente, un guaio dopo l'altro. Non sarà facile, anche se in difesa le alternative ci sono, a cominciare da Danilo: il brasiliano dovrà tornare per forza a essere importante. Due parole per chiudere, però, le merita Kalulu: possibile non servisse al Milan un difensore così? A volte il mercato ha logiche che non capisco. E allora mi affido al campo, lì dove il giovane francese sta facendo vedere di essere uno da Juve".