Juventus, operazione in vista per Bremer: lesione del crociato anteriore

"Questa mattina Gleison Bremer e Nico González sono stati sottoposti presso il J|Medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico ".

Juventus, Bremer ko. Stagione già finita?

Così recita il comunicato stampa della Juventus sugli infortuni rimediati, ieri, da Bremer e Nico González in occasione di RB Lipsia-Juventus 2-3 della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Per il difensore brasiliano, in particolare, si va verso uno stop di 6-7 mesi. La sua stagione, pertanto, potrebbe essersi conclusa in maniera molto dolorosa alla 'Red Bull Arena' di Lipsia.