"Io difendo il Milan. Qualcuno pensava di venire a Leverkusen che ha perso due partite lo scorso anno a dominare la partita? Avete detto poco coraggioso al Real Madrid lo scorso anno contro il City? La prima mezz'ora Maignan è stato superbo. Dopo il gol annullato il Milan ha alzato il baricentro. Non solo deluso come quando abbiamo perso contro il Liverpool. Dopo il Liverpool era desolato, ieri assolutamente no. Andate a vedere le occasioni del Milan. Io difendo la prestazione. Sono uscito arrabbiato. Il Leverkusen dopo il gol è calato, è un caso che il Milan non abbia pareggiato. Sono contento della prestazione. Ma sono preoccupato per alcune cose. Salvo Pulisic non vedo cattiveria sotto porta. Leao è un altro che va avanti, scatta, ma non ha cattiveria sotto porta. Stessa cosa per Reijnders. Così diventa complicato ed è una cosa anche complicata da allenare. Leao va spesso sul fondo, ma poi poche volte c'è il gol. Serve allenare i movimenti degli attaccanti, non è possibile. Il Milan però è in crescita e Fonseca sta allenando da due mesi".