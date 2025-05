Milan Futuro in Serie D, i social non dimenticano Ibra: tutte le reazioni

Il Milan Futuro perde contro la SPAL e retrocede in Serie D. Sui social, i tifosi rossoneri non hanno pietà e si scatenano contro la società

Il Milan Futuro non riesce a difendere il risultato dell'andata e viene condannato alla retrocessione in Serie D. I rossoneri di Oddo perdono per 2-0 contro la SPAL e non centrano una salvezza che ispirava grande fiducia, soprattutto dopo l'1-0 firmato da Sandri neanche una settimana fa. La stagione del Diavolo si conferma sempre più negativa, con il Milan Futuro che, difatti, diventa un progetto fallimentare.