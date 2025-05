Roma-Milan, probabili formazioni: i dilemmi di Conceicao con Theo in dubbio. Davanti…

Stessa situazione di "dentro o fuori" per il Milan. La sconfitta nella finale di Coppa Italia ha precluso ai rossoneri una via diretta verso l'Europa, rendendo la qualificazione tramite il campionato l'unico obiettivo rimasto. La squadra di Sergio Conceiçao è dunque chiamata a vincere all'Olimpico per mantenere vive le speranze di un piazzamento europeo nella prossima stagione.

In vista di questa delicata trasferta, il tecnico rossonero deve fare i conti con qualche incertezza di formazione. Il principale dubbio riguarda le condizioni di Theo Hernandez: qualora il terzino francese non dovesse recuperare in tempo, spazio sulla sinistra per Jimenez. In attacco, sembra profilarsi un ballottaggio tra Gimenez e Jovic, con il primo al momento favorito per affiancare Leao e Pulisic nel tridente offensivo. Sono invece confermate le assenze di Walker, alle prese con la febbre, e di Chukwueze.