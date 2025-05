Programmazione vs caos: il Real Madrid vola, il Milan affonda nell’incertezza

Il 17 maggio è uno specchio impietoso per il calcio che guarda al futuro. Da una parte, il Real Madrid, un colosso che non dorme sugli allori, ma anzi, pianifica meticolosamente la sua prossima era. Xabi Alonso in panchina, un architetto di gioco pronto a disegnare nuove sinfonie, e il giovane Huijsen, un baluardo difensivo in rampa di lancio. A Madrid sanno dove vogliono andare e hanno già messo le mani sul volante. Dall'altra parte, c'è il Milan, avvolto in una nebbia sempre più fitta.