Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan in vista di un'estate ricca di cambiamenti per la società rossonera: "Panchina Milan? Non vedo Sarri, se fossi nel Milan proverei su un allenatore tipo Sarri, quindi De Zerbi. Potrebbe essere uno giusto, capace e pronto per guidare un Milan che deve ricominciare un ciclo. Così come lo può essere Gasperini per la Roma".