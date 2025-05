Milan Primavera ai play-off, Guidi: “La soddisfazione più grande della mia carriera”

L'orgoglio del tecnico è palpabile anche nel sottolineare il valore aggiunto di questo successo in prospettiva futura per il club: "Abbiamo diversi giocatori con il Milan Futuro. Sono soddisfazioni." Parole che evidenziano come il lavoro del settore giovanile stia producendo talenti pronti a bussare alle porte della prima squadra, rendendo questa qualificazione ai play-off non solo un trionfo del presente, ma anche un segnale incoraggiante per il domani del Milan. Un'emozione, quella di Guidi, che si propaga a tutto il mondo rossonero, fiero del cuore e della determinazione dei suoi giovani campioni