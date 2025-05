Serie C, SPAL-Milan Futuro 2-0: rimonta e retrocessione rossonera

Il commento del match, valevole per il ritorno dei playout di Serie C del girone B, fra SPAL e Milan Futuro, terminata 2-0

Allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara va in scena la sfida, valevole per il ritorno dei playout del girone B di Serie C, fra SPAL e Milan Futuro. I padroni di casa partono forte e costringono fin da subito i rossoneri a difendere con un blocco basso. Grande intensità e pressione che, però, sembra diminuire col passare dei minuti. Tuttavia, al 22', la SPAL trova il vantaggio: Awua si fa trovare al centro dell'area di rigore e conclude di prima intenzione firmando la rete che apre le marcature. Il Milan Futuro prova a reagire ma la squadra di Baldini non arretra, anzi, e trova anche il raddoppio. Molina si destreggia bene al limite dell'area di rigore e, al 38', fulmina Nava con un tiro all'incrocio. Il primo tempo si chiude, così, con i rossoneri in svantaggio per 2-0.