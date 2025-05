Roma-Milan, all’Olimpico con tre uomini a rischio squalifica: ecco chi sono

La posta in palio contro la Roma è alta e il Milan non può permettersi di perdere pedine importanti per l'ultima giornata. L'attenzione sarà quindi massima non solo sull'andamento del gioco, ma anche sul comportamento in campo dei tre giocatori diffidati, chiamati a una prova di maturità per evitare di lasciare la squadra in inferiorità numerica contro il Monza.