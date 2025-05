Disastro Milan Futuro: Spal ribalta l’andata e condanna i rossoneri alla Serie D

L'incubo è diventato realtà per il Milan Futuro, che sprofonda in Serie D dopo una sconfitta per 2-0 contro la SPAL

L'incubo è diventato realtà per il Milan Futuro, che sprofonda in Serie D dopo una sconfitta per 2-0 nel ritorno dei playout contro la Spal. Dopo l'illusoria vittoria nella gara d'andata, i giovani rossoneri sono stati travolti dalla determinazione e dalla cinicità della squadra ferrarese, che ha festeggiato una salvezza insperata davanti al proprio pubblico in delirio.