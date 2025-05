Criscitiello: “Milan Futuro in D, una vergogna. Falsa tutto il campionato!”

La prima, storica stagione del Milan Futuro si conclude con un tonfo fragoroso: la sconfitta per 2-0 nel ritorno dei playout contro la SPAL condanna i rossoneri a una retrocessione amara in Serie D. Un epilogo inatteso e doloroso, soprattutto se si considera l'ingente investimento iniziale volto a dare il via a un progetto ambizioso. Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia, ha espresso il suo pensiero sulla debacle rossonera attraverso un post su X:

"12 milioni spesi in C per retrocedere in D. Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C. Ora la LND deve fare subito chiarezza perché il Milan in D falsa tutto il campionato. Un club con 300 milioni di fatturato non può competere con chi fattura 300 mila euro"