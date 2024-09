Milan, Pellegatti: “Fofana fondamentale, ma non abbiamo alternative. Mi preoccupa”

Cosa può andare storto?

"Ma cosa c'è che non può andare? Ci sono troppi giocatori insostituibili (ne abbiamo parlato anche noi). Non abbiamo alternative a Theo, Fofana e Reijnders, proprio a livello di ruolo. Anche in attacco: senza Morata e Abraham non sono sicuro che le cose siano uguali. Ora Fonseca deve costruire il Musah, o chi vuole lui, per farlo diventare un Fofana da mettere davanti alla difesa, è fondamentale. Quello che mi preoccupa è il centrocampo". LEGGI ANCHE: Milan, la prova Bayer Leverkusen: rispetto al Liverpool tante differenze