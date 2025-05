Milan-Bologna, Dida: “Spero che finisca prima dei rigori. Li ho visti …”

Nelson Dida, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025

Nelson Dida , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Bologna , partita valida per la finale di Coppa Italia 2024-2025 che si svolgerà allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Le squadre sono preparatissime, li ho visti molto concentrati. Secondo me se arrivano ai rigori conterà tanto l'esperienza, quindi non so chi sarà favorito. Skorupski è un grandissimo portiere. Spero che comunque finisca prima con il Milan vincente".