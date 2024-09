Milan-Lecce 3-0, una vittoria molto importante per i ragazzi di Fonseca. I rossoneri continuano con la striscia positiva in campionato. Terza vittoria di fila in Serie A e 11 punti. Una situazione impronosticabile dopo il tracollo europeo contro il Liverpool. Ed è proprio da quel 3-1 subito a San Siro che deve ricominciare il percorso in Champions League per il Milan. Una prova del nove per tutta la rosa e per l'allenatore. Ma come si può battere il Leverkusen di Xabi Alonso?