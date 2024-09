Milan-Lecce 3-0 (90′): vittoria agevole in soli 5 minuti | Serie A News

Al 56' Morata - che non avrebbe neanche dovuto giocare questa partita per una borsite - lascia il posto in campo a Ruben Loftus-Cheek. Il Milan continua a spingere, con intensità e, al 57', è Tijjani Reijnders ad andare al tiro: la potenza, per l'olandese, c'è ma la precisione un po' meno. Nonostante il risultato, la partita resta vibrante e avvincente. Il Lecce prova ad aumentare la sua potenza offensiva, al 59', togliendo dal campo Tete Morente e inserendo Lameck Banda. Quindi, tra il 60' e il 62', ben tre palle-gol, da una parte e dall'altra.

Prima è Rafael Leão che, da ottima posizione, di destro spara il pallone incredibilmente in curva. Quindi è l'ex Ante Rebić (tra i più positivi dei giallorossi) ad impegnare Maignan da appena fuori l'area di rigore: il portiere del Milan si distende e blocca senza troppi patemi d'animo. Infine, è Tammy Abraham che non riesce a trovare la porta di un soffio. A questo punto, anche Fonseca fa rifiatare un paio di titolari. Al 63', infatti, escono Youssouf Fofana e Pulisic; dentro, al loro posto, Yunus Musah e Samuel Chukwueze.

Il Lecce si rifà vedere, poi, dalle parti di Maignan con il destro da fuori di Ylber Ramadani, ma Maignan è bravo a distendersi sulla sua sinistra per evitare il gol della bandiera dei salentini. Due legni, quindi, nel breve volgere di due minuti. Al 71' coglie la traversa, con un tiro-cross dalla destra dopo uno scambio veloce con Chukwueze, l'inglese Loftus-Cheek. Nell'azione successiva, 72', è Banda, con un sinistro a rientrare sul primo palo, a cogliere la base del palo alla sinistra di Maignan. Che, nell'occasione, nulla avrebbe potuto fare.

Gotti cambia ancora due uomini e, al 73', toglie dal campo Balthazar Pierret e Rebić (fuori tra gli applausi del suo ex pubblico) per inserire Hamza Rafia e Santiago Pierotti. Replica, al 76', Fonseca con due sostituzioni. Fuori - nella standing ovation dell'intera tifoseria rossonera, Theo Hernández (dentro Davide Bartesaghi) e poi Abraham (ottima partita, al suo posto in campo il redivivo Luka Jović). Passa qualche minuto e, per poco, in un'incursione in area piccola leccese, Loftus-Cheek non cala il poker rossonero. Falcone, però, è reattivo ed esce in tempo sull'ex Chelsea.

Dura pochissimi minuti, 4 appena, la partita di Bartesaghi però. Intervento netto, in ritardo, sulla caviglia di Banda e l'arbitro Luca Zufferli di Udine opta per un'espulsione diretta. Va Musah a coprire la posizione di terzino sinistro nei minuti finali del match. Il Milan potrebbe ancora segnare, al 90', con Leão che si invola verso la porta di Falcone e scarica un destro potente da appena fuori area: vola l'estremo difensore del Lecce ad impedire che arrivi il secondo gol in campionato per l'attaccante portoghese.

Nei 4' di recupero concessi dall'arbitro non succede più nulla. Milan-Lecce 3-0 al 90'. Una bella conferma dei rossoneri a distanza di pochi giorni dal successo nel derby.