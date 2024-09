Milan-Lecce 1-0: la sblocca di testa Morata! | Serie A News

Álvaro Morata, al 38', sblocca il risultato in Milan-Lecce a 'San Siro'. Colpo di testa, in area di rigore, sulla punizione di Theo Hernández

Il Milan di Paulo Fonseca va in vantaggio, a 'San Siro', contro il Lecce di Luca Gotti al 38' del primo tempo della partita valida per la 6^ giornata della Serie A 2024-2025. Calcio di punizione battuto, dalla sinistra, da Theo Hernández e, in area di rigore ospite, colpo di testa di Álvaro Morata che anticipa Nikola Krstović e batte Wladimiro Falcone sotto la traversa! Milan-Lecce 1-0! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE della partita Milan-Lecce da 'San Siro' >>>