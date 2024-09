Pagelle Milan-Lecce 3-0: Reijnders spettacolo, Theo Hernandez il migliore

PAGELLE MILAN-LECCE - Il calcio dominante, prima versione vera, oggi. Partita insidiosa, partita difficile, ma che il Milan affronta con la giusta mentalità. Non ha fretta, gestisce, aspetta e cerca di controllare il gioco nella metà campo pugliese. Lo fa bene e rischia poco. La sensazione è che serva sbloccarla per poi dilagare e così è. Ci pensa Morata di testa su punizione e in cinque minuti i rossoneri dilagano. Gol di Theo Hernandez con un bolide sotto la traversa e di Pulisic a porta quasi vuota. La prima frazione finisce 3-0 e il Milan è sull'onda lunga dell'entusiasmo, come sempre per questa squadra. Molto umorale. Il secondo tempo è di gestione. Non succede quasi nulla, ma è più il Milan ad andare vicino al quarto gol che non il Lecce ad accorciare.