Milan-Lecce 3-0: espulsione diretta per Bartesaghi | Serie A News

Dura pochi minuti Milan-Lecce per Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro rossonero. Entrato al 76' per Theo Hernández, rimedia un'espulsione diretta all'80'! L'arbitro Luca Zufferli di Udine, infatti, valuta da cartellino rosso immediato un intervento, in ritardo, a gamba tesa sulla caviglia dell'esterno offensivo dei salentini, Lameck Banda. Bartesaghi, ora, andrà incontro ad una squalifica di almeno una giornata e, pertanto, non sarà disponibile sicuramente per Fiorentina-Milan della prossima settimana al 'Franchi'. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE della partita Milan-Lecce da 'San Siro' >>>