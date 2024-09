Milan-Lecce 2-0: bellissimo raddoppio di Theo Hernández | Serie A News

Raddoppio del Milan di Paulo Fonseca contro il Lecce di Luca Gotti a 'San Siro', nel corso della partita della 6^ giornata della Serie A 2024-2025. Al 41', palla filtrante bellissima, in profondità, di Rafael Leão nel corridoio per Theo Hernández. Corsa, ingresso in area e sinistro potente del terzino francese che non lascia scampo al portiere ospite Wladimiro Falcone, battuto sotto la traversa. Milan-Lecce 2-0! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE della partita Milan-Lecce da 'San Siro' >>>