Milan-Bologna, Bonucci: “Conceicao? Nessuno gli può dire nulla se …”

Leonardo Bonucci , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Bologna , partita valida per la finale di Coppa Italia 2024-2025 che si svolgerà allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Io credo che per quello che ha fatto vedere il Bologna in questi ultimi mesi ci sono tutte le caratteristiche per tenere il 50-50. Il Milan ha recuperato identità cambiando modulo nelle ultime partite con Conceicao. Sono sicuro che vedremo una bella partita. L'importante per Conceicao è finire la stagione con un percorso di crescita. Con due trofei nessuno gli può dire nulla ed è stato intelligente a capire che il Milan non poteva continuare come prima. Io quando lo avevo incontrato con il Porto lo stimavo. Ma deciderà Ibra con tutto lo staff".