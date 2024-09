Una soluzione e un pericolo

I problemi arrivano quando iniziano ad entrare in campo i cambi. Non tanto per le qualità singole dei calciatori, ma per il lavoro che gli viene chiesto. Loftus-Cheek fatica tremendamente nel fare il lavoro di Abraham e Morata (per non parlare di Jovic). Musah corre troppo in avanti e tiene troppo il pallone per potere essere una diga davanti alla difesa. E Chukwueze non ha la tecnica di Pulisic per potere giocare a tutto campo. Come fare? Fonseca potrebbe cambiare modulo a gara in corsa: perché non provare un 4-3-3 più classico con i cambi in campo? Potrebbero giovarne tutti. C'è ovviamente un pericolo. Questo modo di Fonseca, se dovesse saltare un pezzo della scacchiera, potrebbe comunque reggere? Ai posteri l'ardua sentenza.