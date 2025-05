Milan-Bologna, presente all’Olimpico anche Tare | PM NEWS

Finale di Coppa Italia, Milan e Bologna si stanno giocando il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Per entrambe le compagini la possibilità di alzare una coppa importante e garantirsi un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Entrambe le squadre possono ancora giocarsi le proprie carte in campionato, ma sarà difficile superare le squadre al momento avanti in classifica (Juventus, Roma e Lazio). Per questo sarà una finale fondamentale. Per il Milan di Conceicao potrebbe essere il secondo trofeo stagionale dopo la vittoria in Supercoppa Italiana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sugli spalti presente anche Igli Tare, uno dei candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan. LEGGI ANCHE: Segui con noi LIVE la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna>>>