Finale di Coppa Italia, domani sera Milan e Bologna si giocheranno il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Per entrambe le compagini la possibilità di alzare una coppa importante e garantirsi un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Entrambe le squadre possono ancora giocarsi le proprie carte in campionato, ma sarà difficile superare le squadre al momento avanti in calssifica (Juventus, Roma e Lazio). Per questo sarà una finale fondamentale. Alla vigilia della partita ha parlato Sergio Conceicao a 'Milan TV'. Ecco le sue parole.