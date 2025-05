Uno dei temi più caldi degli ultimi tempi in casa Milan è senza ombra di dubbio il rinnovo di Mike Maignan. Non tanto per il mancato accordo, più che altro per il fatto che non se ne parli abbastanza. Secondo le ultime indiscrezioni, risalenti ormai a mesi fa, le parti non avrebbero ancora trovato una quadra da un punto di vista economico. Il portiere transalpino chiederebbe una cifra che al momento il Diavolo non sarebbe disposto a concedergli. Il che sta facendo slittare sempre di più la firma, oltre a tutte le preoccupazioni dei tifosi.