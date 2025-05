Milan, Maignan: 'Vogliamo vincere. Rinnovo? Arriverà il momento di ...'

Finale di Coppa Italia , domani sera Milan e Bologna si giocheranno il trofeo nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Per entrambe le compagini la possibilità di alzare una coppa importante e garantirsi un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Entrambe le squadre possono ancora giocarsi le proprie carte in campionato, ma sarà difficile superare le squadre al momento avanti in calssifica (Juventus, Roma e Lazio). Per questo sarà una finale fondamentale. Alla vigilia della partita ha parlato Mike Maignan a 'SportMediaset'. Ecco le sue parole.

Milan, Maignan criptico sul rinnovo: "Arriverà il momento dove ..."

"Se fai questa domanda a tutti i giocatori tutti ti risponderanno che vogliono vincere questa partita. È una partita molto importante per le due squadre e sappiamo che sarà diversa dall’ultima sfida: sarà difficile, dobbiamo essere concentrati e dare tutto per poter vincere questo titolo. Non conosciamo la storia della partita di domani, ma dobbiamo essere pronti per tutti gli episodi. Non c’è niente da evitare se vogliamo vincere”.