+++ MILAN-BOLOGNA: LA CONFERENZA DI MAIGNAN LIVE +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Olimpico' di Roma, dove tra poco, alle 16:30, andrà in scena la conferenza stampa di Mike Maignan, portiere rossonero, alla vigilia di Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025. Restate con noi, dunque, per il LIVE testuale della conferenza del capitano del Diavolo. Qui tutte le dichiarazioni in diretta!