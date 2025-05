Ex Milan, Gattuso: “Non sono deluso da nessuno, il responsabile sono io”

"Una partita facile da commentare: senza palla siamo stati bravi, ma con la palla siamo stati lenti e inefficaci. Mancanza di energia e ritmo, una brutta partita con il pallone. Già nella scorsa partita ci eravamo andati vicini, ma ora la lotta per il titolo è definitivamente finita. In ogni caso, dobbiamo affrontare al meglio le due partite che ci restano",

Gattuso ha poi aggiunto: "C’è delusione. Non siamo stati al livello a cui giocavamo prima. Il primo e principale responsabile sono io. Quando era il momento di spingere, non lo abbiamo fatto, e la responsabilità è mia. I giocatori non hanno colpe, hanno dato tutto. Non sono deluso da nessun giocatore, il principale responsabile sono io".