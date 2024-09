Milan, Biasin: “Il 4-2-4 di Fonseca è impegnativo per gli attaccanti. Leao…”

Fabrizio Biasin ha rilasciato un'intervista per Cronache di Spogliatoio nella quale ha analizzato il 4-2-4 proposto da Paulo Fonseca nel derby . Il Milan , grazie a questo modulo è riuscito a scardinare gli schemi dell'Inter . Seppur molto incisivo, questo schieramento tattico, è dispendioso e potrebbe non durare per sempre. Un focus è stato fatto su Rafael Leao . Ecco il pensiero di Biasin:

Sul 4-2-4 di Fonseca

"Credo che più che una questione tattica sia una questione di atteggiamento dei giocatori chiamati a scendere in campo. Questa cosa la puoi fare se tutti capiscono che 4-2-4 non significa ‘alé, andiamo a distruggere i nostri avversari’. Ma se scendono in campo come hanno fatto l’altro giorno nel derby te lo puoi permettere anche sempre. Anche se poi al limite puoi avere qualche problema di ricambi davanti. Bisogna capire se psicologicamente sei già pronto a utilizzarlo sempre questo modulo. Impegna moltissimo gli attaccanti dal punto di vista mentale. Tu, attaccante, devi partire con l’idea che prima devi fare il difensore. E quindi secondo me è molto difficile convincere tutti a portarlo sul campo tutte le partite. Per come l’ho visto l’altro giorno, secondo me vale la pena riprovarci. Leao fuori? Sarebbe masochismo puro."