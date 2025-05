Milan, Champions addio? La Coppa Italia vale oro per l’Europa League

Il cammino in Coppa Italia rappresenta per il Milan non solo la possibilità di alzare un trofeo, ma anche un'importante iniezione di liquidità. Basandosi sui premi della passata stagione (le cifre di quest'anno dovrebbero essere simili), il Milan ha già incassato:

Questa differenza sostanziale negli introiti UEFA avrà inevitabilmente ripercussioni sul mercato del Milan, seguendo la filosofia del club di investire in base a quanto incassato. Incassi minori in Europa League si tradurranno con ogni probabilità in una minore disponibilità economica per rinforzare la squadra nella prossima stagione.

La finale di Coppa Italia contro il Bologna assume quindi un'importanza cruciale per il Milan. Non solo per la prestigio del trofeo, ma anche per l'impatto economico che la vittoria avrebbe sulle casse del club, permettendo margini di manovra maggiori in vista della prossima stagione europea, che salvo clamorosi ribaltoni, vedrà i rossoneri protagonisti in Europa League.