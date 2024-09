Milan, Capello: “Il post derby fondamentale. Abraham e Morata decisivi. Vi spiego”

Altra settimana importante quella che sta per iniziare. Il Milan, martedì sera, giocherà alla 'BayArena' contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, gara valida per la 2^ giornata della Champions League. Poi ci sarà la Fiorentina in campionato. Due partite fondamentali per chiudere in bellezza una bella striscia positiva per Fonseca. Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha scritto un pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Alvaro Morata e Tammy Abraham e di quanto siano importanti per la rinascita dei rossoneri. Ecco il suo parere.