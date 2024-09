“Abraham, posso avere la tua maglia?”. Il bel racconto del tifoso del Milan

Fuori da San Siro Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha intervistato un giovane tifoso rossonero di nome Riccardo. Il bambino teneva in mano un cartellone (in inglese) con la scritta: "Abraham posso avere la tua maglia per favore?". E l'attaccante inglese del Milan lo ha accontentato. Il giovane tifoso racconta: "Gli ho fatto vedere il cartellone prima della partita. Mi ha detto che me l'avrebbe data. E poi a fine partita me l'ha data". Una bellissima storia dopo una bella vittoria. LEGGI ANCHE: Milan, la difesa è sistemata? Gabbia più Fofana per la svolta