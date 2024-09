"Morata e Abraham insieme? Il modo di interpretare le due fasi l’hanno fatto bene, sfruttando bene la loro generosità. Si sono integrati bene, il Milan ha fatto una più che buona partita dal punto di vista difensivo. In un determinato contesto possono coesistere. Il Milan è una squadra in via di definizione, il derby ha tracciato una linea ed è naturale seguirla. Martedì c’è il Leverkusen, ma c’è tempo per recuperare". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming >>>