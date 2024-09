Ordine: “Theo Hernandez strepitoso, il Milan è guarito. Morata e Leao …”

Milan, Ordine: "Il posto da capolista è un premio inatteso"

"Una notte da capolista, a 11 punti, al fianco del Torino. Ecco il premio inatteso e meritato per questo nuovo Milan guarito nell'entusiasmante derby vinto e adesso riuscito a chiudere in 45 minuti appena la sfida col Lecce, considerata un pericolo dal suo allenatore. Merito in particolare di quei cinque minuti fantastici durante i quali Morata e soci hanno messo a ferro e fuoco la difesa del Lecce passando dallo 0 a 0 dei precedenti 37 minuti al 3 a 0 confortante dell'intervallo. Morata, proprio lui, recuperato, è uno dei protagonisti con quel colpo di testa che schianta la difesa leccese e apre la strada al successo molto largo. In quel varco aperto dallo spagnolo possono infilarsi poi Theo Hernandez e Pulisic che timbrano il cartellino e rendono la serata comoda e colma di soddisfazione".