Buffon: “Le polemiche per Maldini? Il suo valore è oggettivo e…”

Intervistato a Dazn, Gianluigi Buffon ha parlato delle polemiche relative alla titolarità di Daniel Maldini nella sfida tra Germania e Italia: "Partiamo da un presupposto: tutti noi stravediamo per Daniel, è un giocatore con caratteristiche che mancano in Nazionale. Sta crescendo tanto, gioca nell’Atalanta che è la terza forza del campionato. Non vedo perché non possa giocare con la Germania. Poi può fare bene o male come tutti, ma questo prescinde dal suo valore che è oggettivo. Alcune volte può capitare che, per difendere ciò che consideri caro, tendi a fare delle scelte strane. Anche il figlio di Maldini sembrava dovesse andare a giocare per il Venezuela".