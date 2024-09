Nella serata di venerdì 27 settembre Davide Bartesaghi è stato punito con il cartellino rosso durante Milan-Lecce. La sua espulsione, comminatagli dal direttore di gara Luca Zufferli, è stato l'unica vera nota negativa del match. Il terzino rossonero, infatti, pochi minuti dopo essere entrato sul terreno di gioco di San Siro, è entrato in scivolata su Lameck Banda. L'arbitro non ci ha pensato due volte e lo ha allontanato dal campo. E il VAR, tra l'altro, non è nemmeno intervenuto per richiamarlo all'On Field Review.