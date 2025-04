Amelia spiazza: “Il problema del Milan non è stato gestionale. Dopo Pioli …”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione dei rossoneri, partendo dall'addio di Stefano Pioli

Marco Amelia , ex portiere del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del 'Messaggero Veneto', soffermandosi sulla situazione del club rossonero e partendo nel ragionamento dall'addio di Stefano Pioli . Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni.

Ex Milan, Amelia spiazza sulla natura dei problemi: "Il cambiamento dopo Pioli..."

Sui problemi del Milan: "Non credo che il Milan sia mancato sotto il profilo gestionale, anzi. Io parto da più lontano e dico che non è stato facile il cambiamento post Pioli. Fonseca l’ho seguito nel suo percorso alla Roma e mi è sembrato un ottimo tecnico, quindi bisogna vedere quali problematiche sono sorte all’interno dello spogliatoio, magari tra qualche rinnovo contrattuale andato a rilento e qualche giocatore di alto livello che non ha reso secondo le aspettative".