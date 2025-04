Calciomercato Milan, rossoneri stregati da Dodo: ma ci sono due problemi

Nel corso della sfida tra Milan e Fiorentina uno dei protagonisti indiscussi è stato Dodo. Il brasiliano, infatti, ha spesso messo in difficoltà tutta la fascia sinistra rossonera con le sue progressioni palla al piede dalla difesa. Rafael Leao si è spesso trovato a doverlo rincorrere e ha sempre faticato a stargli dietro, mentre Theo Hernandez ha avuto più di qualche problema nel contenerlo quando si proponeva in area. Insomma, ha fatto il Theo davanti al francese. Una prestazione, la sua, che ha chiaramente attratto su di sé l'interesse dei top club, anche perché non è la prima in stagione. Anzi, più che altro si tratta di una conferma.