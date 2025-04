Pierpaolo Marino, ex dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Il Gazzettino del Friuli', soffermandosi in modo particolare sulla sfida tra l'Udinese e Milan di Sérgio Conceicao, in programma alle ore 20:45 di venerdì 11 aprile. L'ex bianconero, infatti, ha sottolineato come il Diavolo non sia da sottovalutare. Per quanto abbia mostrato poche volte le proprie qualità, si tratta a suo dire di una squadra che può sempre creare problemi con i suoi giocatori più importanti. Tutto questo, sostiene, sempre che il tecnico lusitano non sbagli formazione come spesso gli accade. Ecco, dunque, le sue parole.